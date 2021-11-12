Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала неоебычный образ, надев роскошное черное платье, удивив фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко женился на Ирине Горовой в 99-м году. У Ирины была маленькая дочь Наташа, которую звезда родила в прошлых отношениях. Потап вырастил малышку и сохраняет теплые отношения по сей день, хоть и развелся с Ириной Горовой в 2014 году. У пары за время брака также появился совместный сын Андрей, с которым Алексея можно увидеть довольно часто. Наташа выросла и ведет блог в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых кадрах Наташа была неожиданно в черном платье, ведь оычно Наташа не носит такие наряды. Горовая на фото была в роскошном черном платье. Наташа в таком виде появилась перед зеркалом, сделав селфи.

"О прошлой ночи", - загадочно подписала кадр Горовая, добавив смайлик с закрытыми глазами и сердечком.

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