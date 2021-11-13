Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая сейчас редко показывает новые кадры из-за занятости, недавно ошеломила видом в платье, больше похожем на свадебноее.

Дженнифер Лопес впечатлила неожиданным видом в пышном дорогом платье с россыпью камней и вышивкой. Дорогие украшения, модная прическа и даже фата с вышивкой удивили сеть, ведь всем своим видом 52-летняя знаменитость напоминала самую настоящую невесту.

При этом пока что в профиле Лопес в Инстаграм нет никаких кадров – подтверждений тому, что артистка просто устроила модную съемку с дизайнерским нарядом. Однако поклонники активно публикуют новые кадры и удивляют подборкой снимков с улицы.

Наряженная Лопес в полном параде выходит из здания в роскошном образе и привлекает внимание, фанаты ответили:

«Снова замуж собралась?; о боже, это идеальный вид; Она планирует снова выйти замуж ??? 😮; Красиво 🙌❤️; Любовь❤️; Удивительный вид😍; боже ей так идет быть красавицей😍❤️; такая красивая ДжЛо; Свадебное платье красивое, но вы такое уникальное и изысканно красивое.; Платье выглядит лучше белого».

Отметим, Дженнифер Лопес с детьми редко появляется на публике. Она относится к тем звездам, которые не выставляют своих драгоценных чад напоказ. Поэтому кадры, появившиеся на одной из фан-страниц можно считать редкостью.

Дети Дженнифер Лопес – близнецы Макс и Эмма (Максимиллиан Дэвид и Эмма Мэрибел) появились на свет, когда артистке было 38 лет.

Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы

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