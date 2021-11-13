24-летняя модель Тина Кунаки, которая замужем за французским актером Венсаном Касселем с 2018 года, показала, как развлекалась с подружкой на фотосессии, поразив кадрами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки стала популярной французской моделью, а в 2018 году вышла замуж за бывшего супруга итальянской сердцеедки Моники Беллуччи Венсана Касселя. У пары появилась уже дочь Амазони, которую Тина родила несколько лет назад. Кунаки вернулась к работе и радует многочисленных фанатов дерзкими образами, а также фигуркой, которую вернула после родов. Не забывает Тина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Тина была в узком комбинезоне. Звезда стояла рядом с другой девушкой, которая надела мини-платье. Кунаки заигрывала, изумляя дерзостью. Кадры получились довольно провокационными и смелыми, которые модель опубликовала в Инстаграм.

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