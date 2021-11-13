"Мисс Украина Вселенная" модель Анна Неплях, которая получила титул в этом году и будет представлять Украину на международном конкурсе, показала свою гибкость, опубликовав видео в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Анна Неплях стала победительницей "Мисс Украина Вселенная 2021". У звезды теперь практически 300 тысяч фанатов в Инстаграм, где она делится всем интересным.

На новом видео Анна надела комбинезон, очень похожий на костюм Тины Кароль для песни "Скандал". Звезда показала свою гибкость, впечатляя умениями на коврике.

"Жизнь начнет налаживаться только тогда, когда ты перестанешь прислушиваться к бесполезной болтовне окружающих. Когда ты перестанешь сравнивать себя с другими. Когда ты вообще перестанешь обращать внимание на людей и займешься наконец собой.

Концетрация на целе - залог успеха. И ничто так не тренирует фокус, как йога и медитация. Всем ом!"

Фанаты посмотрели более 17 тысяч раз видео и написали комментарии:

"Ты большая умница и трудяжка!! Глаза полны силы и уверенности! Восхищаюсь. Черпаю мотивацию и вдохновение", "Анна, добрый день. Подскажите откуда комбинезон", "Где вы занимаетесь йогой", "Стоять на голове это супер".

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