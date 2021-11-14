24-летняя модель Тина Кунаки, которая замужем за французским актером Венсаном Касселем с 2018 года, устроила трендовую фотосессию в необычном дизайнерском наряде.

Несколько лет назад молодая модель рассказала о своих отношениях с известным французским актором Венсаном Касселем. Не так давно она также вышла за него замуж, у звездной пары родилась дочь Амазони, а вскоре после этого Тина вернулась к работе, поражая фигурой.

Причем Кунаки успела не только привести себя в порядок, она также смогла отличиться выбором фотосессий. Каждый раз молодая модель старается не повторяться, хоть и делает акцент на фигуре.

Однако в этот раз она решила скрыть все лишнее под розовым балахоном и показала атмосферный образ в разных локациях:

«Мисс любовь😍; легенда 👌🏼; наряд сумасшедший; Красота вокруг тебя 🟥🟥🟥; люблю такой вид; Моя песочная роза 🤍🌹; не видела раньше такую сторону😍; хахахахаха легенда ❤️; perfeita💜; Это безумие 😍; Легенда!; какая радостная, малышка; неужели образ скромницы», - пишут в сети.

Ранее Кунаки показала роскошный образ. Она позировала в зеленом облегающем платье ниже колена, которое подчеркивало все изгибы ее стройной фигуры. Изюминкой образа стали волосы артистки. Ее от природы мелкие кудряшки были еще больше распушены, благодаря чему на голове модели красовалась пышная копна воло

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