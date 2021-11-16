Известный украинский певец Виктор Павлик рассказал правду относительно того, как его застали в номере с "молодой любовницей".

Как передает Politeka.net, Виктор Павлик является популярным украинским артистом. Недавно у него родился сын - Михаил, от его молодой жены Екатерины Репяховой.

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Так, на этот раз Виктор Павлик рассказал "Світському житті", как его застали в номере с "молодой любовницей". Как известно, артист развелся со своей третьей женой - Ларисой Созаевой, с которой был 25 лет в браке. Причиной развода стала его следующая молодая жена - Катя Репяхова, с которой у них недавно родился сын Михаил.

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"Какое-то концертное агентство позвонило с очередным концертом. И в райдере бытовом указано, что мы в одном номере. Это и стало на второй день сенсацией. Мы сразу решили, чтобы все отстали с "любовница молодая" и всё другое. Очень сложный шаг, ведь дети, внуки, я взрослый человек и понимал всё это. Но Катя правильно говорит - у любви нет границ", - рассказали Виктор Павлик с четвертой женой.

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