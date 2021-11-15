Участники итальянской рок-группы Måneskin, победившей в этом году на "Евровидении", отмечают новую победу, эпатируя публику экстравагантными образами.
Так, солист Måneskin Дамиано Давид появился на церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards 2021 в трусах и чулках, тогда как его коллеги были в более скромном виде. Соответствующие кадры появились в Инстаграм на официальной страничке премии, а также самого коллектива, передает Politeka.net.
"Лучший рок, вперед!!! Эта награда так много значит для нас 💜 Спасибо @mtvema за все номинации и за то, что позволили нам играть на такой сцене! Плюс бесконечная благодарность всем, кто поддержал и проголосовал за нас, мы любим вас!!!", - говорится в заявлении Måneskin.
Церемония объявления и награждения победителей прошла в столице Венгрии, Будапеште.
Фронтмен Måneskin Дамиано Давид привлек к себе внимание, нарядившись в чулки, черные лакированные ботфорты, кружевные трусы с кожаным поясом со стразами и черную прозрачную блузу, завязанную узлом под грудью. Образ дополнил яркий макияж с акцентом на глаза.
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Своим нарядом солист Måneskin хотел донести сигнал консервативному венгерскому обществу о поддержке им прав и свобод представителей ЛГБТК+.
Пользователи бурно обсуждают очередной выход победителей "Евровидения" в свет:
"Эти итальянцы очень горячие🔥"
"Наконец, ты показал свою задницу 🖤🤟🖤"
"Опять Дамиано раздели😂"
"они выглядят потрясающе!!!"
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