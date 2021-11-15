Участники итальянской рок-группы Måneskin, победившей в этом году на "Евровидении", отмечают новую победу, эпатируя публику экстравагантными образами.

Так, солист Måneskin Дамиано Давид появился на церемонии вручения премии MTV Europe Music Awards 2021 в трусах и чулках, тогда как его коллеги были в более скромном виде. Соответствующие кадры появились в Инстаграм на официальной страничке премии, а также самого коллектива, передает Politeka.net.

"Лучший рок, вперед!!! Эта награда так много значит для нас 💜 Спасибо @mtvema за все номинации и за то, что позволили нам играть на такой сцене! Плюс бесконечная благодарность всем, кто поддержал и проголосовал за нас, мы любим вас!!!", - говорится в заявлении Måneskin.

Церемония объявления и награждения победителей прошла в столице Венгрии, Будапеште.

Фронтмен Måneskin Дамиано Давид привлек к себе внимание, нарядившись в чулки, черные лакированные ботфорты, кружевные трусы с кожаным поясом со стразами и черную прозрачную блузу, завязанную узлом под грудью. Образ дополнил яркий макияж с акцентом на глаза.

Своим нарядом солист Måneskin хотел донести сигнал консервативному венгерскому обществу о поддержке им прав и свобод представителей ЛГБТК+.

Пользователи бурно обсуждают очередной выход победителей "Евровидения" в свет:

"Эти итальянцы очень горячие🔥"

"Наконец, ты показал свою задницу 🖤🤟🖤"

"Опять Дамиано раздели😂"

"они выглядят потрясающе!!!"

Ранее сообщалось, звезда "Евровидения" и солистка Go_A после неудачи с Måneskin засветила шрам на теле: "Пора себя открыть"

Также, муж Дорофеевой Дантес в латексном костюме поразил сходством с лидером Måneskin: "Разорвал"

Politeka рассказывала, победители "Евровидения" Måneskin в Киеве: скандал вспыхнул из-за концерта, а билеты резко подорожали