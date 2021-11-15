Известная певица и телеведущая Ольга Цибульская, которая является кумой популярного артиста DZIDZIO, сделала личное признание об Александре Пономареве.

Как передает Politeka.net, Ольга Цибульская является известной певицей и телеведущей. Она прославилась благодаря своей победе на вокальном шоу "Фабрика зірок", после чего стала телеведущей на "Новому каналі". Также, известно, что она является кумой популярного артиста DZIDZIO.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Артистка часто общается с поклонниками в социальных сетях, и отвечает на самые интересные вопросы. У неё спросили, переживала ли она за встречу, а потом смеялась, что сама себя накрутила. Ольга Цибульская ответила, что это была встреча с Александром Пономаревым и показала их общее фото.

"Миллион раз! Помню нашу первую встречу с Александром Пономаревым у него в офисе. Я приехала показать песню. Боялась, как ребенок. А он оказался Человеком с большой буквы и с первой секунды. Поэтому надо бояться только тараканов в своей голове. А в жизни: человек твой или не твой", - призналась Ольга Цибульская.

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