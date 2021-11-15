Новый "Холостяк" Алекс Топольский показал в сети очаровательное фото в стильном образе, напросившись на комплименты украинок.
Как сообщает Politeka.net, стильный красавчик Алекс Топольский, который стал главным героем нового сезона шоу "Холостяк", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз парень выложил в сеть очаровательное фото, на котором появился в стильном образе, за что получил комплименты от подписчиц.
На новой фотографии Алекс запечатлен в интересной локации, он выглядит очень привлекательно и даже загадочно. Перед камерой красавчик появился в стильной темно-синей рубашке, верхние пуговицы которой не стал застегивать. Он чуть склонил голову и мило улыбается про себя.
В подписи к публикации Топольский написал: "Судьба розы в моих руках". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию красавчика, засыпая его комплиментами: "Капец как жду уже, где ж таких находят", "Самый красивый холостяк", "Удачи!", "Вау", "Хорош", "Ждем!", "И сколько вы заплатили за участие?", "Красивый".
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Напомним, Новый "Холостяк" Топольский признался, что его вдохновляет, и обратился к украинцам: "Всем советую…".
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