Новый "Холостяк" Алекс Топольский показал в сети очаровательное фото в стильном образе, напросившись на комплименты украинок.

Как сообщает Politeka.net, стильный красавчик Алекс Топольский, который стал главным героем нового сезона шоу "Холостяк", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз парень выложил в сеть очаровательное фото, на котором появился в стильном образе, за что получил комплименты от подписчиц.

На новой фотографии Алекс запечатлен в интересной локации, он выглядит очень привлекательно и даже загадочно. Перед камерой красавчик появился в стильной темно-синей рубашке, верхние пуговицы которой не стал застегивать. Он чуть склонил голову и мило улыбается про себя.

В подписи к публикации Топольский написал: "Судьба розы в моих руках". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию красавчика, засыпая его комплиментами: "Капец как жду уже, где ж таких находят", "Самый красивый холостяк", "Удачи!", "Вау", "Хорош", "Ждем!", "И сколько вы заплатили за участие?", "Красивый".

Напомним, Новый "Холостяк" Топольский признался, что его вдохновляет, и обратился к украинцам: "Всем советую…".

Как сообщала Politeka, Новый "Холостяк" Топольский засветился в компании сразу двух девушек из команды шоу: "Начало пути".

Также Politeka писала, что Новый "Холостяк" Топольский заговорил о боли и разочаровании: "Для себя давно решил...".