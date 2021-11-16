Известная шеф-повар, судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась подробностями своей жизни на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, ресторатор не смотря на насыщенный рабочий график не забывает выходить на связь со своими фолловерами в социальной сети.

Известно, что Ольга Мартыновская была замужем за коллегой Иваном Кобцом, который был моложе на 5 лет. Свадьба состоялась в ноябре 2015 года, а в 2016 году на свет появилась дочь супругов, которую назвали Верой. Однако с 2018 года Ольга и Ярослав не живут вместе, а в начале 2020 года пара развелась официально.

На новых кадрах в сторис Мартыновская показала, как дочь радует ее после тяжелого дня.

«Мама после стоматолога еле живая. А Верунчик радует меня своей любовью к письму», - подписала кадры судья «Мастер Шеф».

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, где хотел бы жить в Украине: «Вот это, я понимаю, место силы»

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