Известная телеведущая Лилия Ребрик поразила откровением о своем профессиональном пути и показала милое фото в сети.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась в Instagram очаровательным кадром, в подписи к нему посвятила пост профессиональному празднику, откровенно рассказав о своей карьере.

На снимке Лилия позирует в стильном образе на прогулке в аутлет городке Мануфактура под Киевом. Перед камерой она появилась в модном черно-белом пальто с белым уютным шарфом. Ее волосы распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж и загадочный вид.

В подписи к публикации Ребрик рассказала, как с детства мечтала попасть на телевидение и напористо шла к этой цели. Так что теперь гордо принимает поздравления с профессиональным праздником.

"Я просто верила! Просто шла вперед навстречу своей мечте. Просто очень хотела. Просто много училась и работала. Стучала в дверь, хоть и было страшно. Имела свое мнение и не всегда она совпадала с мнением окружающих. Но это была я. Я, которая училась себя уважать, любить, потому что знала, что так надо. Если себя не полюбишь – тебя не будет любить зритель", - поделилась Лилия.

Напомним, Лилия Ребрик устроила необычную фотосессию, показав Европу в Украине: "Необязательно ехать".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик после вылета из шоу "Маска" заинтриговала украинцев заявлением: "Скоро начнется...".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала, как провела время с Горбуновым в Одессе, кадры: "Шквал эмоций".