Популярний телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов, який є беззмінним ведучим "Танців з зірками", звернувся до українців у святковий день.
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артиста у соцмережі. Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Зараз Юрій веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року. За цей час у них з'явилося два сини: 4-річний Іван, і майже три місяці тому народився Данило.
«З Днем працівників радіо і телебачення і зв’язку!! Колеги, наші глядачі і слухачі!! Удачі всім нам і взаєморозуміння!! Тримаймо зв‘язок», - написав Горбунов.
Користувачі мережі стали вітати Юрія та його дружину – телеведучу Катерину Осадчу зі святом.
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Разом з тим декого не залишило байдужим фото артиста, який позував у тісних штанах.
«Красиві ніжки», - зазначили в коментарях.
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