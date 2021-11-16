Популярний телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов, який є беззмінним ведучим "Танців з зірками", звернувся до українців у святковий день.

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артиста у соцмережі. Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Зараз Юрій веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року. За цей час у них з'явилося два сини: 4-річний Іван, і майже три місяці тому народився Данило.

«З Днем працівників радіо і телебачення і зв’язку!! Колеги, наші глядачі і слухачі!! Удачі всім нам і взаєморозуміння!! Тримаймо зв‘язок», - написав Горбунов.

Користувачі мережі стали вітати Юрія та його дружину – телеведучу Катерину Осадчу зі святом.

Разом з тим декого не залишило байдужим фото артиста, який позував у тісних штанах.

«Красиві ніжки», - зазначили в коментарях.

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