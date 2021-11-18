Известная юмористка и актриса "Квартал 95" Елена Кравец рассказала о кризисах в семье со своим мужем.

Как передает Politeka.net, 44-летняя Елена Кравец прославилась как актриса и юмористка в популярной программе "Вечерний Квартал". Она начинала еще с участия в команде КВН "95 Квартал", где проявила себя как талантливая юмористка. Также она создала шоу "Женский квартал".

Так, на этот раз актриса "Квартал 95" пришла на программу "Твой день" на телеканале "1+1". Как известно, Елена Кравец в браке со своим мужем - Сергеем Кравец уже 19 лет. За это время у них были определенные кризисы, которые им получилось преодолеть с помощью терапии.

"У нас были определенные кризисы и принятие друг друга. Мне кажется, что сейчас мы вышли на такой ровный путь и я понимаю, что таким его еще не знаю. И не буду лукавить, каждый из нас находится в индивидуальной терапии. У нас раньше была общая терапия, были в нашей жизни обстоятельства, которые привели нас к специалистам. Это нам очень помогло. И это определенный рост, который не может не отражаться на качестве наших отношений в семье. Для меня основной критерий – это легкость", — рассказала Елена Кравец.

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