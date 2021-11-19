Недавно молдавский исполнитель Дан Балан выступил на свадьбе ведущей Иваны Онуфрийчук, после этого в сети появились свежие видео с ним.

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский исполнитель Дан Балан недавно выступил на пышной свадьбе ведущей "Танців з зірками" Иваны Онуфрийчук. На фан-страницах в Instagram, посвященных артисту, тут же появились свежие видео с ним, как он зажигал и развлекал гостей на этом торжестве.

Конечно же, появление Дана на новых кадрах вызвало бурное обсуждение среди его фанатов. Некоторые отметили, что их кумир сильно изменился в того времени, как ему приписывали роман с украинской певицей Тиной Кароль. Как видно на видео, на сцену Балан вышел в темном костюме со рваными штанами, но при этом выглядит очень стильно и исполняет самые популярны свои хиты.

"Сейчас Дан другой, на свадьбе недавней какой-то повзрослевший, без внутреннего мальчика. Что-то в нем изменилось внутри, даже движения не те", "Класс", "Данчик вечный", "Вечный пацан, застрявший в подростковом возрасте", "Скачет, как молодой козлик", "Красивые молодые. Дану Балан пять", "Держитесь за любовь. Дан раскрывает душу, полную своих чувств, исполняя эту песню. Спасибо ему", - пишут в комментариях к видео.

Напомним, Фанаты разгадали "подсказки" Тины Кароль, в каких она сейчас отношениях с Даном Баланом: "Вот и вернулись красные губы".

Как сообщала Politeka, Дан Балан "зажег" на свадьбе известной красотки из "Танців з зірками", кадры богатого торжества: "И снова...".

Также Politeka писала, что Тина Кароль позволила Дану Балану прикоснуться к ней как можно нежнее: "Будем надеяться, что…".