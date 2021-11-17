Украинский певец Арсен Мирзоян показал редкое фото своей жены, певицы Тони Матвиенко - артист похвастался, чем любимая его собралась баловать вечером.

Артист во время участия в шоу "Голос країни" в 2011 году сразу обратил внимание на дочь украинской легенды, Нины Матвиенко, Тоню, передает Politeka.net.

По признанию артиста, однажды блондинка с ним не поздоровалась, что его задело. Однако позже оба стали общаться, и у них возникли чувства.

На тот момент певец был женат и воспитывал двоих сыновей Влада и Артема. Мирзоян пытался заглушить в себе чувства, но не смог, поэтому решил развестись.

Антонина Матвиенко и Арсен Мирзоян стали строить отношения, в 2016 году у них родилась дочь, Нина, а год спустя они поженились. Сейчас пара живет в Киеве, оба учувствуют в различных съемках и много выступают, однако находят время на семью.

Певец в новом сторис поделился редким фото жены. Артист запечатлел Тоню на кухне, когда она резала лук на доске, также на столе можно было заметить свеклу и капусту, а в сковородке - морковь.

"Борщ будет", - написал Мирзоян, хвастаясь, чем его будет баловать супруга.

Отметим, Матвиенко была одета по-домашнему - в белую майку и черные штаны, а на голове она сделала высокий пучок.

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