Новый "Холостяк" Алекс Топольский рассказал о своих переживаниях по поводу будущего свидание на проекте, которое так долго ждал.

Молодой «Холостяк» сразу заинтересовал своим видом и кадрами в Инстаграм. Причем мужчина начал активно вести социальную сеть, чтобы рассказывать о себе.

В этот раз Топольский рассказал, что находится в предвкушении свидания с одной из девушек на Холостяке, ведь это один из моих любимых и волнительных моментов.

«всегда по-детски заводят такие моменты и придают энергии, ведь это целое приключение! Как мы друг на друга смотрим, что говорим, прикасаемся, интригуем, узнаём, делимся сокровенным, парим в облаках неизвестного.. это всегда загадочно и необыкновенно.

Но! Чтобы реально полностью погрузиться в это мгновение я отпускаю все свои мысли о работе, прошлом и будущем, в моей голове нет негатива, стресса, переживаний и остальной чепухи.. я в настоящем моменте с ней и только тогда наши души поют песни Боба Марли под гавайские ноты укулеле 😎» - написал Алекс.

Поклонники ответили:

«Яка романтика🔥; …. Борода огонь🔥; Хорош 😍; Извините, а кто вы по гороскопу?; как всегда, на высоте 😎; Наше пальто; Ви просто красавчик 😍; 😂мы тоже ждём твои свидание уже».

Ранее Алекс Топольский, который стал главным героем нового сезона шоу "Холостяк", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, парень выложил в сеть очаровательное фото, на котором появился в стильном образе, за что получил комплименты от подписчиц.

Напомним, Новый "Холостяк" Топольский признался, что его вдохновляет, и обратился к украинцам: "Всем советую…".

Как сообщала Politeka, Новый "Холостяк" Топольский засветился в компании сразу двух девушек из команды шоу: "Начало пути".

Также Politeka писала, что Новый "Холостяк" Топольский заговорил о боли и разочаровании: "Для себя давно решил...".