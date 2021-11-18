Украинская телеведущая Лидия Таран, построившая карьеру на телеканале "1+1", обескуражила фото из личного архива, показав себя на первом курсе университета.

Так, 44-летняя Таран, обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф", а также куратор благотворительного проекта "Здійсни мрію", опубликовала старое фото в "сториз" у себя в Инстаграм, приурочив его к Международному дню студентов, что отмечается 17 ноября, передает Politeka.net.

Таран позировала на оживленной улице, в черном длинном платье и туфельках на низкой подошве. На плечах девушки рассыпались светлые кудри. Фото было сделано 27 лет назад возле Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, где училась Лидия. На снимке ей 17 лет.

"Стою смотрю на альма-матер... 1994? 😱", - говорится в подписи.

Самые яркие студенческие воспоминания телеведущая связывает с посиделками в общежитии. Об этом она сообщила в комментарии ТСН.

"Помню, как праздновали Новый год в комнате сокурсников. Посреди комнаты стояли 2 трехлитровых банки, в которые капала вода с потолка. Тогда главной задачей было не перевернуть их во время танцев. Было даже такое, что мы ходили с вертепом в общественном транспорте – пели песни".

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