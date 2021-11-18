Известную телеведущую Катю Осадчую, которая недавно родила третьего ребенка, нашли новую замену в её авторской программе "Світське життя".

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной телеведущей. Она ведет авторскую программу "Світське життя" уже много лет, где раскрывает факты про звезд украинского шоу-бизнеса. Недавно она родила сына - Данилу, и после этого на шоу начали проходить изменения.

Так, на этот раз на странице программы "Світське життя" опубликовали новые фото. Как известно, на программу в качестве репортером вместо Кати Осадчей, на некоторые мероприятия приглашают разных звезд украинского шоу-бизнеса. На этот раз репортеркой стала Соломия Витвицкая. Она известна как украинская телеведущая на телеканале "1+1".

"Светская репортерка этой недели - Соломия Витвицкая", - представили телеведущую на "Світському житті".

Телеведущая взяла интервью у Pianoboy (Дмитрия Шурина), и также у певицы Mamarika с её мужем Сергеем Середой, после того, как они в первый раз вышли в свет после рождения ребенка.

"Первый выход в свет", - прокомментировала Соломия Витвицкая.

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