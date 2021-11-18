Народный артист Украины Стас Боклан стал ведущим шоу международного шоу "Хто хоче стати мільйонером", которое выйдет на одном из украинских телеканалов.

как пишет Politeka.net, Стас Боклан является популярным украинским актером с 40-летним стажем. Звезда получил звание Народный артист Украины за свой вклад в культуру. А в 2018 году Боклана пригласили в качестве тренера в шоу "Ліга сміху". И хоть опыта в качестве ведущего у Стаса не было, он с удовольствием принял предложение стать ведущим международного шоу "Хто хоче стати мільйонером". На страничке проекта в социальной сети Инстаграм появились первые кадры из студии.

На видео привычная студия с логотипом, а также два кресла - для ведущего и участника. После этого вышел Стас, которые сказал: "Поздравляю, вы смотрите шоу "Кто хочет стать миллионером".

"Первый взгляд на украинское шоу "Хто хоче стати мільйонером", - были подписаны кадры.

Фанаты посмотрели ролик сотни раз и написали комментарий:

"Не могу дождаться возвращения этой версии".

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