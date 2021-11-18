Украинский музыкальный продюсер и звукорежиссер Владимир Бебешко пролил свет на конфликт с певицей Милой Нитич, полуфиналисткой "Голосу країни".

65-летний Бебешко стал гостем программы "ЖВЛ", в которой рассказал, почему прекратил сотрудничество с Нитич, передает Politeka.net.

Владимир Владимирович начал продюсировать молодую и перспективную Милу в 2009 году. Но через десять лет певица обвинила его в бездеятельности и со скандалом ушла.

"Не был подписан контракт, далее не было смысла... Она посчитала, что она молодая, красивая и должна быть модной. Я жду, когда она это докажет", - так прокомментировал Бебешко причину ухода от него артистки.

К слову, через студию Бебешко прошли сотни артистов постсоветского пространства. Некоторые из-за своенравного характера продюсера его даже побаиваются. Говорят, что в работе он слишком строгий.

После разрыва Нитич заявляла, что Бебешко морально на нее давил и заставлял петь песни, которые ей не нравились. Владимир Владимирович, в свою очередь, прокомментировал, что Мила должна была стать "украинской Хьюстон", но слишком ленива.

Сейчас Нитич занимается своей карьерой сама.

Напомним, известный продюсер накинулся на свою экс-подопечную Милу Нитич: "Тридцать лет - старуха, ты всегда выглядела на 40!"

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