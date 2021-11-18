Актриса и юмористка из "Квартал 95", Елена Кравец, во время общения с поклонниками рассказала историю, которая ее поразила - звезда не могла не поделиться мнением.
Артистка много общается с поклонниками и раскрывает свое мнение по той или иной ситуации, пишет Politeka.net. Благодаря выступлениям на сцене и открытости в общении Елена Кравец заработала много поклонников.
В одной из фан-групп звезды опубликовали видео, где она общается с простыми украинцами.
"О чем бы ни говорила Елена, это звучит как музыка 🙌🙌🙌. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали авторы публикации.
Артистка рассказала историю, которая ее поразила, о ней Кравец узнала из Инстаграм-проекта, посвященного бездомным. Юмористка призналась, что помогает нуждающимся по возможности.
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"Оказывается, среди бездомных очень много бизнесменов в прошлом. Меня "порвала" история одного парня, который работал в продакшене, кинопродакшене... Я никогда не могла подумать, что чувак проработал в компании кинооператорских технологий, а это на сегодняшний день одна из лидеров по продажам техники, и аренды техники операторской, которая работает в Голливуде, которая снимает "Игры престолов...", - рассказала Елена.
Напомним, что Кравец удивила внешностью без привычного грима и прически
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