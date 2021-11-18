Артист поделился, чем ему понравилось заниматься в этот раз

Экс-герой украинского "Холостяка" и нынешний судья "Танців з зірками" хореограф Макс Чмерковский рассказал, чем кроме съемок занимался в Украине и выразил слова благодарности.

Макс Чмерковский стал судьей пятого сезона шоу "Танців з зірками", пишет Politeka.net. Уже на следующей неделе пройдет финал проекта, в связи с чем хореограф решил поблагодарить своих приятелей.

"Подходит к концу мое пребывание в Украине. Наш проект "Танці з зірками" заканчивается уже на следующей неделе, и я подвожу итоги", - поделился артист.

Хореограф выразил благодарность своему приятелю, который привел его в бокс-клуб и тренеру. По признанию Чмерковского, ему очень понравилось заниматься этим видом спорта, и он пообещал продолжить занятия.

"Я всем рекомендую заниматься, или хотя бы начать заниматься этим видом спорта для себя. Я, например, не хочу спаринг, я здесь не потому, что люблю драться или хочу драться, я здесь, потому что, я люблю свое тело", - поделился хореограф.

"🔥🔥🔥🔥🔥 Бокс для всех!", "Максим вы самый душевный и честный 😍", " Максим, у тебя даже лицо изменилось. Вы выглядите отдохнувшим, довольным собой!", "Очень круто когда человек занимается спортом. Разные направления - это очень хорошо для здоровья", - прокомментировали пользователи сети.

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