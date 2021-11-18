Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которой пришлось примерить

Как известно, некоторое время назад Лопес снималась в новой семейной комедии с известным артистом. Поэтому долгое время звезда не публиковала новые кадры и не рассказывала о себе.

В этот раз она решила показать интригующий трейлер, раскрывающий немного ее роль и то, чем она будет удивлять на экранах фанатов. Больше всего запомнилось фанатам свадебное платье Лопес. В нем она прошлась на сцене и даже зарыдала.

«Просто сказжи да! @jlo, Оуэн Уилсон и звезда @maluma в #MarryMeMovie. Смотрите трейлер прямо сейчас!» - заинтересовала Лопес в подписи.

Пользователи отреагировали:

«Я так взволнован, мне подходит; Куколка не скучала; невероятная😅; Этот наряд невероятное творение🔥❤️; люблю !!!!; Думаю, это будет мой новый любимый фильм ааааа 🤍💍; Светящийся вид у Лопес; люблю вас!!; Все еще сойдет за молодую🔥; ты выглядишь так красиво 💗».

Отметим, многие не верят Дженнифер, ведь 52-летняя знаменитость выглядит моложе своих лет. В коротком топике звезда легко доказала, что все еще хороша собой и много занимается. Пресс Лопес был виден и без эффектного позирования.

Обычно на публике Лопес появляется в платьях с вырезами и в нарядах с блестками. А вот в повседневности, как видно, Лопес выбирает исключительно одежду для удобства.

Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы

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