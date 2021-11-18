Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая уже не первый год живет и учится в Нью-Йорке, показала новый образ, порадовав представителей сильного пола.

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко решила попробовать себя в шоу-бизнесе, пойдя по стопам именитой бабушки. Внучка Ротару уже делает первые шаги в модельном бизнесе, а также записывает песни. У девушки уже есть жених-миллионер, который вошел в список Форбс. Соня также снимает влоги и ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Соня была в кофточке и без белья, гуляя по Нью-Йорку. Наряд держался на одной застежке, чтобы было видно частично прекрасные формы Евдокименко.

"Тихая буря", - написала Соня под фотографией.

Фанаты поставили сотни лайков, включая жену ведущего "Маски" Остапчука Кристину Горняк, и написали комментарии:

"Очень стильно", "Крашиха", "Какая красивая", "София, красивы как всегда", "Спасибо, ты такая великолепная", "Ух ты, выглядишь как настоящая София Ротару".

Напомним, внучка Ротару в сияющем платье на одно плечо показала свои формы

А еще Politeka сообщала, что внучка Ротару в стильном костюме изумила видом на прогулке по Нью-Йорку

Также Politeka писала, что внучка Ротару в чересчур открытой кофте прогулялась по улицам Нью-Йорка



