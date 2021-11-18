Звезда не может прийти в себя

Украинская певица Ирина Федишин рассказала о большой утрате - еще летом все было хорошо, а ноябре произошла трагедия - артистку поддержали в Сети.

Ирина Федишин в своем Фейсбук рассказала о несчастье, которое настигло их семью, пишет Politeka.net.

Как оказалось, у певицы умер дедушка Антон, который в июле этого года отпраздновал 80-летие. Артистка подкрепила снимок с юбилея, где пожилой мужчина позирует в кругу Семьи.

"Сегодня у нас печальные новости…

Отошел от нас наш дедушка Антон… А еще в июле мы праздновали его 80-летие. Скучаем… Вечная память… Почивайте с Богом 🙏", - написала артистка.

"Ируся… самые искренние соболезнования помню, какое счастье вы Ему подарили. Светлая память… Помолимся все о Его Душе", "Примите мои соболезнования, да будет ему земля пухом и царство небесное", "Ириночка, примите мои самые искренние соболезнования!!!🙏🏻😥 Пусть с Богом покоится!", "Пусть с Богом покоится..мирного неба…вечная память..", - прокомментировали пользователи Сети.

В сторис Инстаграм звезда рассказала, что похороны состоялись 18 ноября.

"Сегодня мы провели дедушку в последний путь. Спасибо всем за соболезнования и слова поддержки", - написала певица.

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