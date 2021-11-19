Популярный молдавский исполнитель Дан Балан, который выступил на свадьбе ведущей Иваны Онуфрийчук, наконец-то презентовал долгожданный новый клип и впечатлил переменами.

Долгое время артист после участие в музыкальном проекте шоу «Голос» нигде не участвовал, отказывался от интервью и давал концерты на закрытых торжествах для поклонников. При этом Дан также не выходил на связь и в социальной сети.

В этот раз Дан вернулся в Инстаграм с хорошей новостью – он написал новую композицию, а еще успел отснять интересный клип на нее. «Любовь, как в песнях» рассказывает фанатам о жизни влюбленной пары, которая через года пронесла в себе одно и то же чувство.

Поэтому можно в клипе увидеть молодую и состарившуюся версию Дана. Появление мужчины и его новый образ вызвали бурный отклик в сети:

«Лёгкий, красивый, романтичный клип. Прекрасная песня! Спасибо ❤; ураааааааа!!!!!как долго мы это ждали 😍; Дан успешно украсил нашу хмурую осень)))); Клип вау!♥️ Дан гений!; Идея клипа невероятная 😍💔; 😍🔥дождались папочку😍; В самое сердце ❤️; Я просто тебя ревную 😏 Ты гений! Ты всё знаешь! ♾️😎; Дан это прекрасно 💔».

Ранее Балан выступил на пышной свадьбе ведущей "Танців з зірками" Иваны Онуфрийчук. На фан-страницах в Instagram, посвященных артисту, тут же появились свежие видео с ним, как он зажигал и развлекал гостей на этом торжестве.

Напомним, Фанаты разгадали "подсказки" Тины Кароль, в каких она сейчас отношениях с Даном Баланом: "Вот и вернулись красные губы".

Как сообщала Politeka, Дан Балан "зажег" на свадьбе известной красотки из "Танців з зірками", кадры богатого торжества: "И снова...".

Также Politeka писала, что Тина Кароль позволила Дану Балану прикоснуться к ней как можно нежнее: "Будем надеяться, что…".