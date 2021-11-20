Известная телеведущая с телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая заменила Катю Осадчую на "Світському житті", устроила "допрос" известному украинскому дизайнеру Андре Тану.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной телеведущей. Она ведет авторскую программу "Світське життя" уже много лет, где раскрывает факты про звезд украинского шоу-бизнеса. Как известно, на шоу произошла замена, и теперь репортеркой этой недели стала Соломия Витвицкая.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые фото. На кадрах Соломия Витвицкая показала себя на мероприятии, куда отправилась вместе Кати Осадчей. Там она взяла интервью у множества звезд украинского шоу-бизнеса: Дмитрия Шурова, Mаmаrika, и также устроила допрос известному украинскому дизайнеру - Андре Тану.

"Побывала на этой неделе специальной репортером "Світського життя"

А вот все подробности сможете увидеть в это воскресенье в 18:30 на "1+1", - рассказала Соломия Витвицкая.

Поклонники оставили множество комментариев: "Не могу намиловаться этим образом", "Вау, бомба, шикарна!", "Какая вы роскошная! Красивая, глаз не отвести", "О боже, какая красивая!".

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