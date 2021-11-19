Известная певица Кристина Орбакайте в свои 50 лет может похвастаться идеальной фигурой, которую подчеркнула необычным нарядом.

Как сообщает Politeka.net, популярная российская певица и актриса Кристина Орбакайте, которая является дочерью примадонны Аллы Пугачевой, поделилась на своей странице в Instagram очаровательными кадрами, на которых предстала в необычном образе.

Как видно, на новых фотографиях Кристина запечатлена в темной локации, видимо, где-то в закулисье концерта. Перед камерой она появилась в длинном атласном платье черного цвета с широкими рукавами, декорированными белым кружевом. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и осанку 50-летней звезды. Ее волосы зачесаны назад в элегантной укладке, а на лице яркий макияж и милая улыбка.

Поклонники просто в восторге от нового образа Орбакайте, ее заваливают комплиментами в комментариях: "Красиво", "Ух ты! Как красиво!", "Выглядишь божественно!", "Ух ты!", "Стильные фото", "Божественно!", "Кристиночка, ты, как всегда, самая красивая и прекрасная. Обожаю", "О, какая прелесть", "Шикарная", "Платье потрясающее, как и Кристина Орбакайте", "Очень красивый наряд!", "Оригинально, необычно", "Очаровательная женщина! Мощная и сильная актриса! Успехов Вам", "Очень красивый наряд!".

Напомним, 50-летняя Орбакайте зажгла на танцполе с младшим сыном, разозлив сеть: "Мама не должна себя так вести".

Как сообщала Politeka, Кристина Орбакайте с пышным начесом на голове поразила моложавым видом: "Стиляга".

Также Politeka писала, что Дочь Пугачевой Орбакайте поразила видом в колготках в сетку: "Всё больше на маму похожа".