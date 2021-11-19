Известная блогерша и победительница 9-го сезона проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным Даша Квиткова заговорила о своих причудах.

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын - Лев.

Так, на этот раз победительница "Холостяка" опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Даша Квиткова во всю показывает свою белоснежную улыбку. Под публикацией она решила рассказать о своих причудах.

"Часто моя жизнь так несется, что я даже не успеваю осознать, сколько всего крутого происходит, но так же после взлётов бывают и падения.



Бывают мощные проекты, работа с крупными брендами, а бывает — не все получается так, как хотелось бы. Несмотря на достижения — у меня как у каждого человека есть свои милые странности, которые я люблю и считаю забавными.



Не стесняюсь рассказать о причудах, которые не искоренить ничем.

Я обожаю колбаску с перчиком — это лучшее гастрономическое сочетание для меня и то, что реально возвращает к маленькой счастливой Даше. Не теряю себя и радую такими странными guilty pleasures", — поделилась Даша Квиткова.

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