"Холостяк" Иракли Макацария показался вместе со своей возлюбленной Лизой, которой 19 лет, в спортзале, похваставшись спортивной фигурой.

Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария стал популярным украинским шоуменом, который был участником шоу "Холостяк". На проекте юморист не смог найти свою любовь, но сейчас собирается жениться на 19-летней девушке по имени Лиза. Не забывает Макацария и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото в социальной сети Иракли был вместе с невестой в спортзале. Пара улыбалась, демонстрируя спортивную фигурку.

"Всегда любил заниматься спортом, а сейчас наслаждаюсь вдвойне. Как вы предпочитаете тренироваться? самостоятельно или со второй половинкой?", - написал Иракли.

Фанаты поставили более 17 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы так похожи", "Какая красивая пара! Счастья вам бесконечного!!!)", "Муж заниматься не любит, занимаюсь сама", "Какие вы классные".

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