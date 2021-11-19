Победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим обрадовал поклонников новостью о записи первой сольной песни.
Как сообщает Politeka.net, 16-летний победитель шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим поделился в Instagram радостными новостями. Оказалось, что парень записывает свою первую сольную песню, и уже выложил кадры из студии звукозаписи в своем Instagram, а также поделился впечатлениями.
На фото и видео Муаяд запечатлен за окошком студии и во время общения со звукорежиссером. Также есть кадр юного артиста, который стоит у микрофона с наушниками на голове.
В подписи к публикации Абдельрахим поделился своими эмоциями от работы в студии: "В студии 3,5 часа. Вчера впервые в жизни записывал в студии свою сольную песню. Это дело оказалось не из легких. Спасибо @tomashlukach за терпение и правильные советы. Скоро все услышите".
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Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию 16-летнего исполнителя: "Очень жду", "Очень-очень жду", "Жду с нетерпением", "Думаю, это будет божественно. Удачи", "Ты красив так же, как и твой голос! Очень ждём твою песню!", "Ого! Молодец!", "Будем ждать", "Ждем. Чувствую, будет шикарно!".
Напомним, 16-летний победитель "Співають всі" поделился с украинцами радостным известием: "Крутейшие новости".
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