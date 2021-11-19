Известная певица Надя Мейхер, которая является экс-участницей группы "ВИА Гра", закуталась в штору и показала свои пышные формы.

Как передает Politeka.net, Надежда Мейхер-Грановская является известной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в популярной группе "ВИА Гра", где солировала с начала 2000-ных. Однако она прервала свою карьеру как участница группы, и начала сольную. Также, она открыла свой бутик одежды.

Так, на этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Надежда Мейхер завернулась в одну лишь штору, тем самым подчеркнув свои пышные формы.

"Будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты", - подписала фото Надя Мейхер.

Поклонники оставили множество комментариев под фото певицы: "Огонь", "Богиня", "Ого, бомба", "Так красиво", "Шикарная композиция", "Боже! Какая красивая", "Шикарно😍 все очень гармонично", "Просто потерял дар речи, богиня", "Вы прекрасны", "Лучшая", "Формы бесподобные".

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