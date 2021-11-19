Актриса и участница "Топ-модель по-корейски" Чон Хо Ён, которая стала одной из героинь сериала от Netflix "Игра в кальмара", показала эффектный образ в клетчатой рубашке.

Как пишет Politeka.net, Чон Хо Ён стала очень популярной благодаря западному сериалу "Игра в кальмара". Звезда начала карьеру в Корее в качестве модели и участвовала в проекте "Топ-модель по корейски". А в 2021 году Netflix снял сериал "Игра в Кальмара", где актриса была главной героиней под номером 067, и теперь за моделью следят десятки миллионов фанатов в Инстаграм.

Также фолловеры создают фан-странички модели и актрисы, где делятся фотографиями Чон Хо Ён. Так, на одной из таких страничек появилось новое фото актрисы.

На снимке Чон была в клетчатом костюме, под которым можно увидеть теплую кофту. Хо Ён сидела на стуле. расставив ноги и смотрела в камеру.

"Жизнь можно победить, но не позволяйте себя побеждать", - была подписана фотография в Инстаграм.

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