Звезда «Квартала 95» и друг Евгения Кошевого Юрий Ткач вернулся из отдыха в Карпатах, где был вместе с женой и дочкой, и уже готовится к возвращению на сцену

Как передает Politeka.net, соответствующим фото артист поделился на своей странице в Инстаграм. Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом, а также актером известного шоу "Вечерний квартал". Кроме того, он снимается в ситкоме "Одного разу під Полтавою".

В новом посте Ткач показал, что готовится ко встрече со зрителями со всем усердием.

"Готовлюсь ко встрече с вами", - подписал кадр.

На фото запечатлено, как артист старательно начищает туфлю.

Снимок повеселил фолловеров Ткача. Не обошлось и без комплиментов артисту.

«Настолько тщательно», «Шоб блыстило», «Вы очень красивый», «Это хорошо», «Огонь», «Я кричал, что вы топ, вы слышали?» - пишут в комментариях.

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