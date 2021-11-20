Еще один персонаж развлекательного шоу "Маска" заставил публику задуматься - таинственную Летучую мышь (Кажан) называют "мимимишным" ужасом.

Фанаты "Маски" помогают звездным детективам Оле Поляковой, Дзидзьо, Насте Каменских, Олегу Виннику и Андрею Данилко угадывать, кто скрывается в костюмах.

В частности, на официальной страничке шоу в Инстаграм зрителям предложили выбрать "правильный" ответ из трех вариантов, кто же может скрываться под маской Летучей мыши - актер Виктор Борисюк (муж актрисы Ольги Сумской), его коллега Станислав Боклан или комик и актер Гарик Бирча, передает Politeka.net.

Как ни странно, но многие, проигнорировав список выше, полагают, что под маской прячется актер Остап Ступка, сын легендарного Богдана Ступки.

Как бы там ни было, но Летучей мыши удалось-таки запутать зрителей. В нем одновременно уживаются милый мышонок и кровожадный граф Дракула. В разговоре он то сюсюкается, то вдруг резко начинает говорить страшилками. Поражает и образ этого персонажа – его огромное пончо, украшенное объемной бахромой, сшито из различных лоскутков искусственной кожи.

"Это Остап Ступка"; "Одна из лучших Масок, что наша жизнь игра. Артист, в этой маске - в каждом движении и сказанном слове, Летучая мышь дает нам подсказку, я профессиональный Артист"; "Гарик Бирча может быть 🤔"; "Мне не нравится. Псих"; "Или Остап Ступка, или Гарик Бирча"; "Ужасная маска😢"; "Я думала, Летучая мышь молодой…"; "Не нравится эта маска вообще 😢"; "Остап Ступка 1000%", - пишут в комментариях.

Напомним, Данилко испепелил взглядом разбушевавшуюся Полякову на шоу "Маска", видео: "Как базарная тетка"

Как сообщала Politeka, Данилко повысил голос на Полякову и Каменских из-за участника "Маски": "Отстаньте от меня, идите...".

Также Politeka писала, что участники "Маски" разделили украинцев на два лагеря: "Было нереально угадать"