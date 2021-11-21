Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли до сих пор восхищает миллионы людей во всем мире, которые нередко вспоминают о ее прошлом.

Звезда в молодые годы обладала довольно буйным нравом, передает Politeka.net.

Скандальные выходки артистки вспоминают до сих пор. Чего только стоит ее брак с актером с Билли Бобом Торонтоном. Парочка, не стесняясь рассказывала о своих любовных утехах на заднем сиденье лимузина.

Влюбленные носили на шее пузырьки с каплями крови друг друга, и вместе сделали татуировки.

Отметим, артисты познакомились на съемках фильма «Управляя полетами». Обоих не смутила разница в возрасте в 20 лет, и спустя всего два месяца пара сыграла свадьбу в Мексике. На церемонию бракосочетания влюбленные пришли в джинсах и сомбреро, они обменялись клятвами и отправились в ресторан, а спустя два года брак распался. Джоли после развода в 2003 году свела имя бывшего супруга с плеча.

В Сети сейчас бурное прошлое дает о себе знать. В одной из фан-групп опубликовали фото красотки, на котором она хвастается именем Билли Боба на плече.

Примечательно, что Анджелина Джоли делала татуировку, посвященную ее супругу Брэду Питту, которую также свела после развода.

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