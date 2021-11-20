Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, появилась на важном мероприятии вместе с одной из дочерей и старшим сыном, чем покорила публику.
В этот раз Джоли пришла на премьеру документального фильма «Бумага и клей», который прошел в Лос-Анджелесе. Причем посетила артистка ее не одна, ведь посещала премьеру ее друга и решила сделать это вместе с детьми.
«Я был рада выступить вчера вечером на премьере в Лос-Анджелесе на показе нового фильма моего друга. В современной культуре искусство является синонимом денег. Фильм напомнит вам о другой стороне искусства. Искусство, принадлежащее народу. Искусство, возникающее с улицы.
Сегодня так много энергии уходит на то, чтобы держать нас в стороне, разлучать и подозревать. Целые идеологии и политические проекты построены на создании и использовании предполагаемых различий между нами» - высказалась Джоли на своей странице в Инстаграм.
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В сети сразу поддержали звезду:
«У тебя была красивая речь, и ты выглядела так красиво! ❤️; я так сильно тебя люблю; Я люблю вас!; Такая настоящая Энджи. Снова молодеет💗😘; просто превосходная женщина; таланты налицо; не оторваться; изящна будет и в балахоне; Красивая семья❤️».
Многие косметологи считают профиль Джоли примером для некоторых косметических процедур.
Примечательно то, что от природы худощавая и изящная Джоли не пользовалась услугами косметолога для того, чтобы сделать пару уколов красоты. Поэтому каждый раз звезда даже в простом наряде обращает на себя взгляды:
Напомним, дочь Анджелины Джоли покорила видом в сарафане с маминого плеча.
Как сообщала Politeka, Джоли показала, как свести с ума одним взглядом.
Также Politeka писала, что Джоли в черном платье на тонких бретельках едва не выронила упругие прелести.