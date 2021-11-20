Известная модель Синди Кроуфорд показала, какая у нее выросла красотка-дочь, совсем ей не уступающая - на новом видео, казалось, будто девушка двойник мамы.

Синди Кроуфорд получила большую популярность в 90-е, сообщает Politeka.net. Ее имя было на слуху, сейчас популярность звезды спала, но она вырастила себе достойную замену.

Дочь модели, 20-летняя Кайя Гербер - уже стала одной из самых востребованных и популярных моделей в мире. Хотя в одном из интервью красотка призналась, что никогда не хотела такую профессию. Позже решилась попробовать, и только тогда поняла, насколько большой вклад сделала ее мама в модную индустрию.

18 ноября в Музее де Янга в Сан-Франциско прошел вечер часового бренда Omega по случаю открытию нового бутика, куда пришли амбассадоры - Синди Кроуфорд и Кайя Гербер.

За кулисами мероприятия было сделано видео, где две звезды дефилируют по коридору. Кадры старшая модель опубликовала в своем Инстаграм. Выглядели красотки идеально.

"Невероятные", "Прекрасные", "С радостью и азартом ходим на работу ⚘⚘⚘ ...", "Синди, Я ТАК ВАС ЛЮБЛЮ! Моя муза! Будьте здоровы! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Очень красивые дамы", "Близняшки", "Ух ты, вместе великолепные мама и дочка. ❤️❤️❤️❤️❤️", - прокомментировали пользователи Сети.

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