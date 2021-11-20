Известная певица Надежда Мейхер, которая является бывшей участницей группы "ВИА Гра", показала себя вблизи и заговорила о мечтах.
Как передает Politeka.net, Надя Мейхер является известной украинской артисткой. Девушка прославилась благодаря своему участию в популярной группе "ВИА Гра". Она являлась одной из самых популярных участниц, но в 2011-ом году ей пришлось покинуть коллектив из-за беременности.
Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре счастливая Надя Мейхер показывает себя вблизи. Её украшает легкий макияж, который подчеркивает её достоинства.
"Мне нравится, что я еще не выиграла. Значит, ты играешь всерьёз, и когда я выиграю, то по-настоящему. Я хочу играть пока не выиграю.
Большинство считают невозможным то, чего прежде не случалось", - рассказала Надежда Мейхер.
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Поклонники артистки оставили ей множество комментариев под фото: "Любимка", "Боже, какая ты красивая", "Красотка", "Всех благ тебе! Ты великолепна", "Моя любимая и самая красивая", "Улыбка на миллион", "Потрясающая женщина", "Королева красоты".
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