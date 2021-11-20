Модель Наоми Кэмпбелл, которая в этом году отпраздновала 51-й день рождения и стала мамой втайне от всех, продолжает удивлять интригующими кадрами у себя в Инстаграм.

Модель долгое время ведет Инстаграм, причем не показывает на кадрах себя без макияжа и парика. Звезда в принципе избегает моментов, которые бы показали ее в неприглядном свете.

Причем Наоми часто показывает больше кадры из прошлого, поздравляет друзей с праздниками и публикует архивные с ними кадры. Новые и свежие фото с работы или дома звезда показывает редко.

Недавно супермодель хвастнула сияющим и моложавым видом в черном платье в пол длинны макси рядом с мужчиной, чью память хотела почтить:

«Оглушительный вид; Лучшие подарки приходят в маленьких упаковках. Значок!; какая романтичная мисс️❤️; Какой он был гений!; всегда Дива в центре, упакуйте; Я скучаю по нему❤️; Потрясающий и великолепный хх он наблюдает за тобой и его внучкой хх ❤️Воспоминания. Любовь. Всегда».

Как известно, в свое время Наоми Кэмпбелл блистала на лучших подиумах мира. Она стала первой темнокожей супермоделью, которая появилась на обложках «Vogue» и «Time».

Впрочем, и сейчас модель остается востребованной в модельном бизнесе. Она сотрудничает с известными брендами и украшает собой модные показы.

Напомним, что Наоми Кэмпбелл в платье-сетке показала, как нужно стареть: "Абсолютная красота".

Еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл в желтой сеточке позволила взглянуть на свою красоту: "Так великолепна!".

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл в пышном наряде со стразами показала, как нужно выглядеть в 51 год: "Восторг".