Маша Ефросинина, популярная украинская телеведущая и тренер "Лиги Смеха", показала невероятный образ, устроив танцы перед камерой.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина стала популярной отечественной телеведущей. Звезда снимается в шоу "Лига смеха", ведет на ютуб-канале "Экзамен", а также начала вместе с Олей Поляковой снимать проект "Взрослые девочки". Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео в социальной сети Маша появилась сначала в кофте и шортиках. После этого Ефросинина сменила образ, надев блестящие штаны и пиджак. Красотка накинула пиджак на голое тело, оставаясь только в топике.

"Пока-пока, второй сезон Лига смеха. Было круто!", - написала Маша под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая красивая Маша", "Прекрасный сезон, смотрела с удовольствием", "Как можно родить двое детей и иметь такой красивый живот при этом", "Маша, ну какая же вы красивая и эффектная девушка", "Обожаю", "Маруся огонек".

Напомним, Ефросинина с Дантесом оказались в "Игре в кальмара", Потап не сдержался

Также Politeka писала, что ведущую "Танців з зірками" Онуфрийчук предлагают заменить Ефросининой

А еще Politeka сообщала, что Ефросинина резко пожаловалась украинцам на вылет фаворита из шоу "Танці з зірками"



