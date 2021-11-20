Маша Ефросинина, популярная украинская телеведущая и тренер "Лиги Смеха", показала невероятный образ, устроив танцы перед камерой.
Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина стала популярной отечественной телеведущей. Звезда снимается в шоу "Лига смеха", ведет на ютуб-канале "Экзамен", а также начала вместе с Олей Поляковой снимать проект "Взрослые девочки". Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом видео в социальной сети Маша появилась сначала в кофте и шортиках. После этого Ефросинина сменила образ, надев блестящие штаны и пиджак. Красотка накинула пиджак на голое тело, оставаясь только в топике.
"Пока-пока, второй сезон Лига смеха. Было круто!", - написала Маша под видео.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая красивая Маша", "Прекрасный сезон, смотрела с удовольствием", "Как можно родить двое детей и иметь такой красивый живот при этом", "Маша, ну какая же вы красивая и эффектная девушка", "Обожаю", "Маруся огонек".
Напомним, Ефросинина с Дантесом оказались в "Игре в кальмара", Потап не сдержался
Также Politeka писала, что ведущую "Танців з зірками" Онуфрийчук предлагают заменить Ефросининой
А еще Politeka сообщала, что Ефросинина резко пожаловалась украинцам на вылет фаворита из шоу "Танці з зірками"