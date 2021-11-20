Популярная российская певица и дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте похвасталась стильным нарядом.

Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте является популярной российской певицей. Также девушка известна как дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Кристина Орбакайте похвасталась своим стильным нарядом. На ней черно-белая блузка с черным кожаным поясом, черные кожаные лосины и туфли на высоком каблуке.

"Вчера в эфире "Русского радио" была в гостях у Юлии Барановской говорили о многом", — поделилась Кристина Орбакайте.

Поклонники оставили певице множество комментариев под фото: "Супер фото", "Всегда прекрасна", "Кристиночка, Вы бесподобны! Спасибо за Ваш труд! И за Вашу красоту и женственность", "Красавица", "Кристиночка шикарная, любимка наша", "Похоже, фотошоп становится видом искусства. Где этому учат?). Кристина, у Вас он лучше, чем даже у Валерии".

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