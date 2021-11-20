Бизнесмен Мурата Налчаджиоглу, бывший супруг певицы Ани Лорак (Каролины Куек), показал на каком торжестве присутствовал.

Как пишет Politeka.net, Мурат Налчаджиоглу был женат на Ани Лорак с 2009 по 2019 год. У пары есть 10-летняя дочь София. И хоть Мурат и Каролина больше не вместе, звезда дает видеться с ребенком и недавно Налчаджиоглу ездил вместе с малышкой в Буковель, откуда опубликовал несколько видео. После этого малышка вернулась в Москву к маме.

На новом видео в Инстаграм Мурат был на каком-то событии. На кадрах бывший муж Лорак был тепло одет и стоял на красной дорожке. Как можно понять, кому-то вручали автомобиль.

Мурат никак не подписал видео, только оставил теги на несколько страничек в социальной сети Инстаграм.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Очень круто, поздравляю", "Украина рулит".

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