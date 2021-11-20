Известный хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковский поразил поклонников своей белоснежной улыбкой.

Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский является известным хореографом и танцором. Он прославился более 10 лет назад в Украине благодаря своему участию в проекте "Холостяк". После он уехал в США, где участвовал в танцевальных проектах и одерживал победы. Сейчас Макс Чмерковский заменил Григория Чапкиса в шоу "Танці з зірками"

Так, на этот раз хореограф опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Макс Чмерковский сидит за столом и пьет кофе, показывая свою белоснежную улыбку.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Максим, вот каким бы американцем вы не были, познакомившись с вами 2011 году, считаем вас своим и только лишний раз убеждаемся в нашем землячестве, в вашей порядочности и любви к нашей стране и нашему народу", "Люблю твою улыбку", "Хорошее фото".

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