Жена принца Гарри Меган Маркл пришла на популярное телешоу и произвела фурор своим видом в дорогущей блузе.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на издание The Daily Mail герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла на телеэфир популярного американского шоу Эллен ДеДженерес в модном образе. и надо сказать, она таки произвела фурор.

За свою короткую актерскую карьеру Меган, похоже, не успеха походить на телевизионные эфиры, зато теперь в роли жены принца Гарри, наверстывает упущенное. Так, Маркл посетила популярное шоу Эллен ДеДженерес, которая еще и является ее соседкой.

Для съемок Меган выбрала сдержанный, но стильный образ – черные брюки и белую блузу от известного бренда Oscar de la Renta. Волосы красотки распущены и красиво уложены, а на ее лице легкий естественный макияж и улыбка не сходит с губ.

По данным издания, модная блуза герцогини Сассекской стоит 2 700 долларов, это чуть больше 70 тысяч гривен. Но, похоже, Меган может позволить себе такие наряды, будучи женой наследника британского престола.

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