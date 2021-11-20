Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет программу "Хто зверху" вместе с Сергеем Притулой, похвасталась своей находкой за тысячи километров от Украины.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Леся Никитюк отправилась в Италию. Там она решила на Тосканской земле поискать трюфель в специальном месте. Там в раскопках ей помогали местные псы, и ей удалось найти трюфель.

"Друзья привет!!! Наконец-то я прилетела на знаменитую "Охоту на белый трюфель" Это была моя мечта! Я как настоящая леди с маникюром, ковырялась в Тосканской земле вместе с псами и посмотрите что мы нарыли", - поделилась Леся Никитюк.

Поклонники телеведущей оставили ей множество комментариев под фото: "Очень красиво", "На первом фото, идеально все", "Какой взгляд у пса", "Охотница за трюфелями шикарная", "Леся красавица", "Как же классно когда есть такие светлые и добрые люди", "Леся как всегда, огонь", "А Рафик не заревнует?".

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