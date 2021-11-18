Ведущая Леся Никитюк, звезда "Орла и решки", "Хто проти блондинок?" и "Le Маршрутка", поразила новыми кадрами в соцсети.

34-летняя звезда любит эпатировать публику - многие ее любят за отменное чувство юмора. В своих новых "сториз" в Инстаграм Леся опубликовала кадры с младшей племянницей, передает Politeka.net. Судя по их, сонному и непричесанному виду, они только что встали с постели.

"Доброе утро, Анечка. Ты похожа на Аллу Борисовну в детстве", - сказала Никитюк, чем смутила малышку - та даже спряталась за спину тети.

При этом в глаза сразу бросается прическа девочки - пышные светлые локоны, которые действительно чем-то напоминуют шевелюру Примадонны.

После этого Никитюк запела характерным голосом Пугачевой.

Отметим, Леся часто приезжает в гости к родителям в родной Хмельницкий. Там же, вероятно, живет и ее старший брат Сергей. Ведущая редко выставляет кадры с ним, а вот с его дочерьми регулярно. Сразу видно, что звезда души не чает в своих племянницах.

Также о семье Леси известно, что ее родители трудились в «Укрэлектроаппарате», а в свободное время участвовали в художественной самодеятельности. Бабушка считалась лучшей ведущей на свадьбах, мама умела играть на баяне и хорошо петь.



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