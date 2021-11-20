Певица Ирина Федишин, в семье которой недавно случилась трагедия, попала в дорожно-транспортное происшествие.

Как пишет Politeka.net, Ирина Федишин является популярной отечественной певицей. Звезда уже более 15 лет на сцене и продолжает свое творчество. А недавно у Ирины случилось горе - умер дедушка, который летом праздновал 80-летие. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А на новых кадрах Федишин показала, что с ней случилось в этот раз. Звезда опубликовала фото, на котором показала свое авто, в которое въехал грузовик.

"Вышли из Палаца Украины, а тут нас ждет очень неприятный сюрприз. Запарковали машину, выходим, а тут кто-то в нас въехал. Вот так машина сдавала назад и не видела что стоит", - сказала Ирина.

"Объяснения водителя. "Я не видел..! Как можно не видеть пол автомобиля в своем зеркале", - спросила Ирина.

Напомним, в семье известной украинской певицы произошла трагедия, еще недавно праздновали юбилей

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