Актер Евгений Гашенко, резидент "Дизель шоу", показал, на что его уговорила супруга во время прогулки, поделившись Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Евгений Гашенко является одним из актером проекта "Дизель шоу". Юморист также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На фото Евгений был со своей собакой по кличке Батон. Юморист опубликовал несколько фото из прогулки с супругой и любимцем.

"Чем ближе к зиме, тем больше хочется тепла и солнца. Так приятно, когда поздняя осень балует солнечными часами!

Эта прогулка с моим пёселем Батоном запечатлелся в ленте, благодаря моей жене Оле, которая уговорила меня на спонтанную фотосессию.

На этих фотках всё сошлось:

шикарная погода, шикарный пёс, шикарный лук", - написал Евгений под фотографией.

Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:

"Какие красивые фото и вы Женечка со своей собачкой!!!!!!!!", "Собачка у вас красивый", "Это точно".

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