Актриса турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли, которая сыграла роль Роксоланы в сериале "Великолепный век", а в начале 2021 года родила второго ребенка, показала фото с округленным животиком.

Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли популярная актриса. Звезда популярна и среди украинцев, ведь играла Роксолану в турецком сериале "Великолепный век". У артистки есть дочь Лара, которую она родила в 2014 году. А 8 января 2021 Узерли стала второй раз мамой. После родов актриса успела побывать на красной дорожке на ММКФ, где изумила фигуркой.

Не забывает Узерли и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. На новом фото Мерьем была с округленным животом. Звезда лежала с закрытыми глазами.

"1 год назад", - написала Узерли.

На втором фото звезда была в необычном черно-белом наряде. Белая часть была частично кружевной на фото, а сверху можно заметить портупею.

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